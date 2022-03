Coronavirus : malgré la levée du port du masque dans certains lieux, des Mayennais "le gardent par habitude"

Depuis ce lundi 28 février 2022, le masque n'est enfin plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Sont concernés : ses musées, les cinémas, les salles de sports et les restaurants. En Mayenne, vous pouvez aussi vous promener à l'extérieur sans avoir le masque sur le visage. Certains habitants font tout de même le choix de le garder encore, par habitude.

Le masque est devenu un objet de la vie quotidienne, et Loïc et Michel se baladent encore avec dans la rue. "Il faut rester prudent. Ca peut revenir [l'épidémie, ndlr]" glisse le premier. "Porter un masque n'a jamais été très grave. Ce n'est pas la guerre non plus ! Les gens ont beaucoup fait la comédie avec ça depuis des mois" estime le second. Simon, professeur de philosophie le garde en classe, mais aussi dans la rue. Le virus n'a pas totalement disparu, rappelle-t-il. "_C'est pour protéger les autres, par pure conscience du vivre ensemble_. Et puis ce n'est pas si gênant que ça. Au final, il y a des braves gens qui travaillent avec depuis très longtemps, et eux n'ont jamais rechigné à le porter quand ils ont sauvé des vies" explique cet enseignant.

De son côté Madeleine doit aller régulièrement chez son médecin. La question du maintien du masque ne se pose pas chez elle. "Toutes les personnes dans la salle d'attente portent le masque et moi je le garde à la sortie pour aller à la pharmacie" indique la vieille dame. Sur la route du restaurant, Freddy et Sandra ont du mal à revivre "comme avant" disent-ils. "Moi j'ai du mal à m'en défaire, même dans la voiture. C'est pareil pour les enfants. Ils ont pris une habitude de le mettre dans la cour de récréation. Ce que le gouvernement devrait faire désormais, c'est d'enlever le pass vaccinal". Freddy sera peut être entendu par le ministre de la Santé. Le 16 février dernier, Olivier Véran a émis l'hypothèse d'un allègement du pass vaccinal pour la "fin mars, début avril".

"On va l'enlever progressivement"

Dans les restaurants, on ne cache évidemment pas son soulagement. Le pass sanitaire doit être encore vérifié aux entrées, mais ni le personnel, ni les clients sont obligés de porter le masque. "On va l'enlever progressivement. C'est une question d'habitude. Chacun fait ce qu'il veut, mais on essaye d'être vigilant quand même. Pour les clients, on ne sera plus obligé de leur dire de mettre le masque jusqu'à leur table. C'était fatiguant car souvent, les gens oubliaient. Idem quand ils allaient aux toilettes ou pour payer à la caisse. _On ne va plus faire la police_. Et pour prendre les commandes ce sera plus simple car des fois, on avait du mal à entendre" explique Franck Renier le patron du restaurant-brasserie 2M de Château-Gontier-sur-Mayenne.