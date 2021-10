Coronavirus : malgré les efforts, l'épidémie progresse encore en Mayenne

Au lendemain d'une prise de parole de l'Agence Régionale de Santé et de la préfecture de la Mayenne pour rappeler les mesures barrières et la vigilance à adopter au quotidien pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, le nouveau bulletin de cette même Agence Régionale de Santé confirme une hausse du nombre de contaminations dans notre département.

Le taux d'incidence est désormais de 57,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants, et il continue de grimper à vitesse grand v dans l'agglomération de Laval : 73. Des taux particulièrement inquiétants chez les personnes âgées de 65 ans et plus (108,2 et 146 sur Laval Agglo).

Deux personnes en plus sont hospitalisées par rapport à mardi, portant à 17 le nombre de patient à l'hôpital, dont un en réanimation. La Mayenne est le département des Pays de la Loire où le coronavirus circule le plus.