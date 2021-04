Coronavirus : Mandelieu-La Napoule dans les Alpes-Maritimes lance déjà le vaccin dès 18 ans

Alors que le Président de la République annonce que tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, la mairie de Mandelieu-La Napoule lance déjà cette possibilité : "car tous les publics éligibles et volontaires ont déjà été vaccinés".

Tous les habitants âgés de plus de 18 ans sans conditions "peuvent s'inscrire pour la vaccination dès maintenant" annonce la mairie de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes). Le centre de vaccination du secteur concerne non seulement Mandelieu-La Napoule mais aussi Théoule-sur Mer, Auribeau-sur-Siagne, La Roquette-sur-Siagne et Pégomas.

Tous les publics volontaires éligibles déjà vaccinés

Sur ces quatre communes, selon le cabinet du maire de Mandelieu-La Napoule, tous les publics volontaires éligibles ont été déjà vaccinés d'où cette extension aux plus jeunes dès 18 ans.

Les personnes doivent juste s'inscrire. Dans la commune voisine de Cannes, le maire David Lisnard a lui déjà enclenché la vaccination pour les plus de 40 ans.