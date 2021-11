Coronavirus : "On manque de soignants dans les Pyrénées-Orientales pour la 5e vague", prévient le Dr Aumaître

"L'incidence continue d'augmenter, elle arrive à un niveau significatif", lance rapidement le Docteur Hugues Aumaître pour évoquer la 5e vague de Covid 19 dans le département des Pyrénées-Orientales. D'après le chef du service des maladies infectieuses à hôpital de Perpignan, "on arrive à 100 cas pour 100 000 habitants". Une situation qui a déjà une incidence sur la prise en charge des patients.

France Bleu Roussillon : La situation est réellement critique dans le département des Pyrénées-Orientales ?

Docteur Hugues Aumaître : cette augmentation du taux d'incidence a des conséquences au niveau de l'activité des consultations pour Covid chez les médecins généralistes, mais aussi aux urgences. Le corollaire de ça, c'est une augmentation importante du nombre d'hospitalisations en relation avec les cas Covid, dans les services de médecine et de réanimation. Une des particularités de cette vague épidémique, c'est qu'elle survient alors que d'autres virus et d'autres pathologies hivernales circulent, contrairement à l'hiver dernier. Situation qu'on pourrait probablement attribuer à des mesures barrières beaucoup moins importantes. Résultat, les services d'hospitalisations, et l'ensemble du système de santé, sont occupés par la gestion de ces pathologies. Donc, la conjonction engendre de grosses difficultés au niveau de l'hôpital.

Est-ce qu'on ne s'alarme pas rapidement alors que nous étions à un taux d'incidence de 636 en juillet sans crise majeure à l'hôpital ?

Cet été, les conditions étaient très différentes. Les pathologies étaient moins marqués en hospitalisation. Puis, cet été, on a réussi à mobiliser du personnel de santé, et là, il y a beaucoup moins de personnel de santé disponibles. Il y a un nombre important de lits pas "armable". On ne peut donc pas ouvrir des services dédiés parce qu'on manque de personnel. On manque de soignants et dans les PO comme ailleurs en France.

Est-ce qu'il y a des malades vaccinés aujourd'hui à l'hôpital ?

Aujourd'hui, "non vacciné", ça rejoint aussi "mal vacciné". Il y a un effort à faire sur la troisième dose pour toutes les personnes de plus de 65 ans et à risques. Parce qu'au bout de six mois, l'efficacité diminue significativement. Ça veut dire qu'actuellement, on a des personnes hospitalisées qui ont une vaccination incomplète. Évidemment, en réanimation, ce sont surtout des patients sans vaccination. Mais avoir deux doses chez les plus de 65 ans, c'est incomplet. Il faut absolument la compléter. Mais il faut noter que 90 % des personnes hospitalisé en réanimation ne sont pas du tout vaccinées.

Vous prônez donc un retour aux mesures barrières ?

Il y a la nécessité pendant les deux mois à venir, avec les pathologies hivernales, de se protéger oui. On a vu que l'hiver dernier, ça a limité l'épidémie de grippe qui n'a pas eu lieu. On craint beaucoup l'apparition de la grippe cet hiver pour deux raisons. D'abord parce que les mesures barrières ne sont plus présentes. Puis, parce qu'il y a une susceptibilité plus grande de la population, comme personne n'a été infecté deux années de suite. Il est impératif de se faire vacciner contre la grippe aussi.