Coronavirus : Marc Madiot demande au gouvernement de rapatrier ses coureurs cyclistes bloqués à Abu Dhabi

Marc Madiot demande au gouvernement de rapatrier ses coureurs. 4 coureurs et 8 autres membres de l'équipe cycliste Groupama-FDJ sont toujours bloqués dans un hôtel à Abu Dhabi, quelques jours après l'annulation du Tour des Emirats Arabes Unis en raison de l'épidémie de coronavirus.

Mes coureurs sont confinés avec des gens potentiellement positifs", Marc Madiot

Marc Madiot, le patron mayennais de l'équipe cycliste, lance donc un appel aux autorités françaises : "j'aimerais qu'ils puissent rentrer en France parce qu'ils ont été testés négatifs. On l'a fait pour des gens bloqués en Chine il y a quelques semaines et ça devrait donc pouvoir se réaliser. Il faut savoir qu'ils sont confinés dans un hôtel avec des gens potentiellement positifs ! Le risque d'une contamination dans notre équipe est assez fort. J'aimerais avoir des infos sur la situation réelle car de manière officielle aujourd'hui il n'y a aucune communication. L'idéal serait qu'ils rentrent et que la mise en quatorzaine se fasse en France. Le ministère des sports et le Quai d'Orsay sont au courant. Mais ce sont les autorités locales, à Abu Dhabi, qui a priori bloquent la situation. C'est la première fois que je suis confronté à ça".