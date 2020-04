Coronavirus : le long parcours de rééducation des rescapés du Covid

Guérir du Covid-19 peut prendre du temps, notamment pour les patients admis en réanimation. Après l'hôpital, ils sont nombreux à rejoindre des unités de soins de suite et de réadaptation. L'intubation laisse des traces sur le corps et dans la tête, qu'il faut tenter d'effacer, pas à pas.

On les appelle les rescapés du Covid. Des patients, souvent âgés de plus de 50 ans, qui ont frôlé la mort. Après plusieurs semaines passées en réanimation, plongés dans le coma, le réveil est douloureux. Comme une deuxième naissance, la souffrance en plus. Les malades ont perdu du poids et de nombreux réflexes. Marcher est un combat, manger aussi, même respirer relève de l'épreuve. "Imaginez-vous allongé sur un lit sans bouger, pendant trois semaines. Vous perdez tous vos muscles : ils ont fondu, illustre Catherie Busseuil, cheffe des urgences à l'hôpital de Montélimar. Le ré-entraînement physique est extrêmement long. Si vous avez un pied dans le plâtre, il vous faudra beaucoup de temps pour marcher à nouveau correctement. Après la réanimation, c'est comme si tout votre corps avait été plâtré."

Progresser pas à pas

Pour la majorité de ces patients guéris de formes graves de Covid, le retour immédiat au domicile est inconcevable. Ils sont envoyés en unités de soins de suite et de réadaptation, au sein des hôpitaux ou en centre spécialisé. Une étape cruciale pour reprendre le contrôle de son corps, grâce aux séances de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie, entre autres. Les progrès sont lents car le virus a puisé toute l'énergie de ses victimes. "Les patients arrivent chez nous dans un état de fatigue extrême", indique Cédric Boutonnet, directeur de L'ADAPT, une association qui possède deux centres de rééducation dans la Drôme.

"Ils reviennent de la mort"

Au-delà du corps, il faut soigner des traumatismes invisibles, enfouis à l'intérieur. "Les patients sont très marqués par leur passage à l'hôpital, commente un médecin du service pneumologie de l'hôpital de Valence. Ils reviennent de la mort. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça... Quand je leur annonce qu'ils sont tirés d'affaire, ils pleurent, ils n'y croient pas. Les syndromes de stress post-traumatique sont nombreux", poursuit le médecin. Même plongé dans le coma, le cerveau enregistre des sons, des odeurs, des sensations douloureuses. "A cela s'ajoute les traumatismes liés à la peur de la mort et à l'intubation", ajoute Cédric Boutonnet. A l'hôpital comme en centre de rééducation, les patients sont suivis au niveau psychologique voire neurologique.

Guéris mais toujours seuls

Les soignants portent aussi une attention particulière aux effets de la solitude. Les malades ont été tenus à l'écart de leur famille durant leur hospitalisation et ce confinement se poursuit pendant la rééducation. Au centre Les Baumes de L'ADAPT, les soignants multiplient les appels aux proches, et apprennent chaque jour à gérer cette distance inédite. "Avec le Covid, tout est nouveau. On réapprend le côté humain de notre métier, commente Karinne Reymann, cadre de santé à L'ADAPT. Le contact humain est un élément important pour permettre aux patients de se relever, il faut donc trouver des parades, sans cesse. "Nous n'avons aucun recul sur cette maladie et ses conséquences, c'est dur pour les patients et pour les soignants", avoue Karinne Reymann. Malgré tout, elle garde espoir, car les patients progressent. Comme ce monsieur de 91 ans, guéri, qui a repris la marche et répète aux soignants qu'il n'a qu'une hâte : tondre la pelouse de son jardin.