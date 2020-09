Coronavirus - Mariage annulés : "Je n'envisageais pas une fête avec moins de 30 convives", témoigne Clémentine

La décision est prise après quelques hésitations, Clémentine et son futur mari annulent la grande fête prévue ce samedi 3 octobre avec 250 convives. La Poitevine ne pouvait pas concevoir un mariage avec moins de 30 convives, comme le prévoit un nouvel arrêté préfectoral.

La préfecture de la Vienne a pris un nouvel arrêté renforçant les mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le département. Il interdit les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public dans le département de la Vienne, jusqu'au 12 octobre. Et parmi les événements concernés et annulés à la chaîne ce lundi 28 septembre : les mariages, comme celui de Clémentine.

Mairie et église en 2020, fête arrosée en 2021

Cette Poitevine a finalement choisi de célébrer son mariage en deux temps. Comme la jauge de 30 convives n'est pas valable dans les mairies et les églises, elle passera bien devant le maire et le curé ce samedi 3 octobre. Mais pour la grande fête avec ses 250 invités, elle préfète attendre l'été prochain. "J'envisageais pas un mariage festif avec seulement 30 personnes, explique Clémentine. Je pars sur l'été prochain, mais je ne serai pas aussi triste si la fête est annulée comme cette année ou si c'est à nouveau décalé d'un an. "