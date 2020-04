Coronavirus : Marie-Guite Dufay veut une "répartition plus solidaire" des masques

La présidente socialiste de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a dénoncé ce lundi 6 avril, une nouvelle réquisition "sans concertation" de masques et de gants commandés par la région. L'élue régionale appelle à une "répartition des masques plus solidaire" et place ses espoirs en Matignon.

