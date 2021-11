Coronavirus : Marseille ouvre un quatrième vaccinodrome

À partir du 1er décembre un nouveau vaccinodrome va ouvrir ses portes à Marseille au sein du Parc Chanot. Un nouveau lieu pour assurer notamment la 3e dose de vaccin nécessaire pour valider le pass sanitaire à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour tous les adultes.

La ville de Marseille annonce l'ouverture d'un nouveau vaccinodrome dans les prochains jours pour assurer notamment la campagne de la 3e dose de vaccination contre le Covid-19. C'est au Parc Chanot que les adultes de plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner à partir du 1er décembre dans ce lieu. C'est le hall 3 du Parc Chanot qui s'organise en ce moment pour pouvoir accueillir les patients prochainement, près de 2.500 injections par jour devraient être réalisées d'après l'adjointe à la santé Michèle Rubirola.

Il s'agit donc du quatrième centre de vaccination ouvert à Marseille après celui de Louis Astruc (5e) ceux du gymnase Teisseire (9e) et de Grand Littoral (15e). Pour les deux centres de vaccination Teisseire et Grand Littoral, la prise de rendez-vous n'est plus obligatoire, mais reste recommandée pour éviter des files d'attente. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville de Marseille.