Coronavirus : 120.000 masques chirurgicaux pour les travailleurs maritimes bretons

Plus de 120.000 masques chirurgicaux et 160 litres de gel hydroalcoolique ont été distribués aux travailleurs du secteur maritime en Bretagne indique le Centre Européen de Formation Continue Maritime, grâce à un partenariat avec plusieurs structures.

C'est une livraison massive, fruit d'une collaboration entre le Centre Européen de Formation Continue Maritime (CEFCM) le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages marins (CRPMEM), et le magasin Intermarché de Concarneau : plus de 120.000 masques chirurgicaux ont pu être distribués aux entreprises bretonnes du secteur maritime, ainsi qu'aux armements et aux criées. 160 litres de gel hydroalcoolique ont également été répartis.

Le matériel a été acheminé à travers toute la région pour approvisionner les ports du Guilvinec, Paimpol, Lorient ou encore Saint-Malo, ainsi que des chantiers navals et des criées comme à Roscoff.