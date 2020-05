Déconfinement : Morlaix distribue des masques aux habitants plus fragiles

Protéger les habitants les plus exposés aux formes graves du coronavirus : c'est dans ce but que la ville de Morlaix va distribuer gratuitement des masques ce mercredi et jeudi. Contrairement à d'autres villes comme celles de Brest Métropole, qui en ont commandé pour toute la population, ces masques alternatifs sont destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes de handicaps ou aux femmes enceintes.

Ces masques en tissu réutilisables ont été réalisés par des habitants et élus bénévoles, ainsi que par des couturières, selon les normes Afnor. La distribution se fera sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte d'invalidité pour les personnes handicapées. Il sera également possible de retirer un masque pour un proche ou un voisin qui ne peut pas se déplacer en présentant une attestation sur l'honneur.

Les distributions vont être effectuées dans la limite des stocks disponibles :