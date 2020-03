Coronavirus : match maintenu avec 1.000 spectateurs pour la finale de la Coupe de la Ligue de hand au Mans

La Ligue Nationale de Handball a tranché. La finale à quatre de la Coupe de la Ligue (à laquelle participent le PSG, Nantes, Toulouse et Chambéry) est bien maintenue, au Mans, le samedi 14 et le dimanche 15 mars 2020. Mais la compétition se jouera devant 1.000 spectateurs, pas plus, dans la salle d'Antarès. La LNH se conforme ainsi à la consigne du gouvernement de limiter le nombre de personnes pouvant participer à un rassemblement afin de ralentir, autant que possible, la diffusion du coronavirus. Contrairement à la Ligue Nationale de Football, la LNH n'a pas choisi la configuration du huis-clos.

Qui peut assister à la compétition ?

Cette compétition se joue au Mans pour la deuxième année consécutive. Les demies finales se disputeront le samedi 14 mars : Paris-Saint-Germain - Toulouse à 16 heures puis Nantes - Chambéry à 18h. La finale aura lieu le lendemain, le dimanche 15 mars, à 16 heures. La Ligue Nationale de Handball indique avoir pris la décision de "réserver l’accès à l’événement à tous ceux qui, depuis plusieurs mois, ont contribué au succès de celui-ci : représentants des quatre clubs qualifiés, collectivités territoriales, médias locaux, représentants des clubs amateurs de handball de la Sarthe, partenaires économiques, et enfin premiers fans qui, dès l’ouverture de la billetterie, avaient réservé leurs places".

Les auditeurs de France Bleu Maine qui ont gagné leur billet en jouant à l'antenne font partie de ces personnes dont les places sont maintenues. Ce n'est pas le cas des 265 supporters du HBCNantes qui avaient prévu de faire le déplacement pour assister à la compétition. Le club s'engage à les rembourser : place et déplacement dans les meilleurs délais.

La LNH précise également les conditions de remboursement : "les spectateurs qui ne pourront assister à l’événement recevront un courrier électronique pour une confirmation de l’annulation de leur billet. Une procédure très simple leur sera également proposée pour le remboursement de leurs places".