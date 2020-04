Coronavirus : menacée par un voisin, une infirmière de Rive-de-Gier porte plainte

Encore une soignante prise à parti par ses voisins. A tel point que Samia Maazi, infirmière à Rive-de-Gier dans la Loire porte plainte. En rentrant chez elle, elle a trouvé un mot qui lui demandait de quitter les lieux.

On fait juste notre travail !

Infirmière à Rive-de-Gier, Samia Maazi a porté plainte après avoir reçu une lettre de menace dans sa boîte aux lettres Copier

"On rentre, on est fatiguée, on a la pression par rapport à ce virus et d'ouvrir la boîte aux lettres et de trouver un message très violent parce que je l'ai pris en pleine face ! Le mot disait que je devais quitter les lieux parce je pouvais être un danger pour tout le monde et que je serais responsable s'il y avait un cas de Covid-19. Parce qu'on est dans une crise sanitaire, alors oui, ça fait peur mais ils ne sont pas plus en danger dans l'immeuble que quand ils sortent dehors. J'ai déposé une plainte et même si ça ne donne rien, je me sentais dans l'obligation de me protéger et pour aussi protéger mes autres collègues. Le fait d'avoir porté plainte, ça va peut être arrêter ces personnes-là. C'est horrible un acte comme ça !

La mairie de Rive-de-Gier a apporté son soutien à l'infirmière face à ces « comportements qui rappellent les périodes les plus noires de l'histoire de France ».