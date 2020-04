Confinement : des déplacements davantage limités dans le Bas-Rhin à partir du 10 avril

La préfecture du Bas-Rhin le dit et le répète : une "forme de relâchement" a été observée ces derniers jours dans le respect des mesures de confinement. En prévision du grand week-end de Pâques et des vacances scolaires, elle annonce dans un communiqué mercredi 8 avril un renforcement temporaire des consignes. Ainsi, à partir du 10 avril, les déplacements liés aux achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, aux achats de première nécessité mais aussi les déplacements brefs motivés pour la promenade, la pratique sportive ou les besoins des animaux de compagnie sont désormais limités à un seul adulte (éventuellement accompagné de mineurs de moins de 16 ans ou de personnes vulnérables).

Contrôles renforcés

"Ces déplacements ne doivent en aucun cas aboutir à un regroupement de personnes sur la voie publique même fortuit, qu'il soit mobile ou statique", précise la préfecture. Cette disposition est applicable à compter du 10 avril et jusqu'au 15 avril. Elle sera reconductible jusqu'à la fin des vacances en cas de prolongation du confinement.

Les forces de l'ordre procéderont à des contrôles. Pour rappel, les contrevenants s'exposent à une amende de 135€ et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 200€ (majorée à 450 €) ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3.750€ d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.