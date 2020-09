Coronavirus : mesures sanitaires renforcées en Aveyron

Face à l’accélération de l’épidémie de coronavirus dans l’Aveyron, les mesures sanitaires sont renforcées. Le port du masque est désormais obligatoire devant les établissements scolaires, lors des rassemblements sportifs ou toute réunion de plus de 100 personnes.

La propagation du virus s’accélère dans l’Aveyron. Le taux d'incidence est à ce jour de 27,7 pour 100 000 habitants , il était à 12,4 il y a 10 jours. Face à cette évolution de l’épidémie, la préfecture de l'Aveyron a décidé de renforcer l'obligation de port du masque :

Pour tout public dans le cadre de rassemblements sportifs , quelque soit le volume du rassemblement.

, quelque soit le volume du rassemblement. Pour tout rassemblement, réunion, activité réunissant plus de 100 personnes

Aux abords des établissements scolaires du département (écoles collèges et lycées) et des établissements d’enseignement supérieur, de 7h à 19h du Lundi au Vendredi.

La préfecture recommande également le port du masque dans les parcs et jardins, et demande aux étudiants et aux lycéens d’éviter les rassemblements.

L’obligation du port du masque reste en vigueur sur les marchés de plein vent et les vide- greniers, sur le département de l’Aveyron.

