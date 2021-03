Coronavirus : le mode d'emploi du reconfinement qui entre en vigueur dans 16 départements à partir de vendredi

"Freiner sans enfermer". La formule est de Jean Castex. Le Premier ministre a détaillé lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce jeudi soir les mesures applicables dès ce vendredi soir minuit pour quatre semaines pour seize départements. "Il sera possible de sortir de chez soi pour s’aérer" a commencé par préciser Jean Castex. Les sorties seront possibles "10 kilomètres autour de chez soi" avec une attestation "pour se promener, s'aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée".

Attestation obligatoire, sortie limitées à 10km autour de chez soi

Un couvre-feu plus tardif

"Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront par ailleurs interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels", a-t-il ajouté. Le couvre-feu est repoussé de 18h à 19h pour l'ensemble de la métropole. Pour les cultes, les règles ne changent pas.

Les commerces non-essentiels fermés

Les commerces dits non-essentiels seront fermés, à l'exception des librairies et des disquaires dans les 16 départements concernés par le confinement. Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" fermeront leurs portes.

"Pour ralentir l'épidémie, il faut réduire (...) les occasions de contacts dans les lieux clos", a expliqué Jean Castex. "La fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation". "Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville", a-t-il ajouté. Dans un hypermarché, certains rayons de produits non essentiels ne seront plus accessibles.

Les écoles et collèges restent ouverts, les lycées en demi-jauge

Jean Castex a annoncé que les écoles et les collèges resteront ouverts dans ces 16 départements. Les lycées basculeront tous en "demi-jauge" a annoncé Jean Castex. En revanche, l'éducation physique et sportive des scolaires pourra reprendre normalement. "Pour tenir compte des besoins des élèves, nous assouplirons (...) les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs pourra être pratiquée: l'éducation physique et sportive, sur le temps scolaire, pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaire en plein air des mineurs seront maintenues", a dit le chef du gouvernement.