Coronavirus, moins d'une dizaine d'appels par jour au SAMU 44

Nantes, France

Pas de psychose. "On a assez peu d'appels" explique le docteur Joël Jenvrin, médecin et responsable du Samu de Loire-Atlantique, "Ça représente moins d'une dizaine d'appels par jour, de personnes qui sont inquiètes par rapport à cette problématique du coronavirus. Le patron du SAMU 44, estime qu'aujourd'hui la situation est parfaitement structurée et organisée. "Si jamais vous rentrez de Chine et plus particulièrement la ville de Wuhan, avec de la fièvre et que vous êtes essoufflé, que vous toussez, alors là, il faut appeler le SAMU-Centre 15 qui vous prendra en charge".

"Ce n'est pas une nouveauté pour nous"

Le CHU de Nantes sait gérer les épidémies. "La gestion des pathologies émergentes, des maladies infectieuses et contagieuses, n'est pas une nouveauté pour nous" explique le docteur Joel Jenvrin. "Nous avons des épidémies de grippe et de gastro-entérite tous les ans et on les gère très bien. On a eu à prendre en charge, au niveau national, quelques cas d'infections liées au SRAS par exemple. Il y a des protocoles". Au CHU de Nantes, une "cellule de veille" se réunit toutes les semaines avec l'ensemble des SAMU, urgentistes, réanimateurs, médecins, infectiologues et la direction. Cette cellule s'assure que les organisations sont bien en place et les font évoluer en fonction de l’évolution de la situation.