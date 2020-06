Coronavirus : moins de 1.000 malades en réanimation, 87 décès en une journée

La Direction générale de la santé annonce ce mardi que 955 patients sont hospitalisés en réanimation en raison du coronavirus. On dénombre désormais 29.296 décès liés au Covid-19, soit 87 morts supplémentaires en 24 heures.

Dans son bulletin quotidien, la Direction générale de la santé indique ce mardi que 29.296 patients sont décédés du coronavirus depuis le début de l'épidémie, soit 87 décès supplémentaires en une journée. 18.912 malades sont morts à l'hôpital (+53 par rapport à lundi) et 10.384 sont décédés en établissements sociaux ou médico-sociaux, dont les Ehpad. Cela représente 34 décès supplémentaires par rapport aux derniers chiffres datant du 2 juin dernier, il y a donc une semaine.

Le nombre total de cas de Covid-19 s'élève désormais à 154.591, soit 403 cas de plus en 24 heures, d'après les chiffres de Santé Publique France.

955 patients en réanimation

Près de 12.000 malades sont toujours hospitalisés en raison du coronavirus, ils étaient plus de 14.000 il y a une semaine. En une journée, 169 nouvelles admissions ont été enregistrées (contre 229 le 2 juin dernier).

Une bonne nouvelle ce mardi soir : moins de 1.000 patients (955) sont soignés en ce moment en service de réanimation, soit 69 de moins que la veille. 15 nouveaux cas graves ont été admis ces dernières 24 heures, contre 33 la semaine passée. Et rappelons nous, début avril, ce sont plus de 7.000 malades qui étaient hospitalisés dans ces services. Au total, à ce jour, ce sont plus de 18.000 personnes qui sont passées en réanimation depuis le début de cette épidémie de coronavirus.

Quatre régions concentrent toujours le plus grand nombre de malades hospitalisés (74%) : Île de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France. En Outre-Mer, on relève 115 hospitalisations, dont 18 en réanimation. La Direction générale de la Santé rappelle que, depuis le début de cette crise, 71 506 personnes sont rentrées à domicile.