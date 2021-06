Coronavirus : Moins de 100 personnes hospitalisées dans le Gard à cause du Covid

La décrue se poursuit dans les hôpitaux d'Occitanie avec 567 hospitalisation en cours soit 24 de moins depuis vendredi. Et cette baisse et visible également dans le Gard. On compte actuellement 91 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Gard à cause du Covid-19, c'est donc quatre de moins depuis vendredi, et quatre personnes de mois également en réanimation passant de 14 à 10 malades en réanimation dans les hôpitaux du Gard. En Lozère, les chiffres ne changent pas par rapport à vendredi avec toujours 6 personnes hospitalisations dont une en réanimation. Le taux d'incidence est de 11,4 cas pour 100 000 habitants dans le Gard et de 3,9 en Lozère.

Néanmoins l'ARS invite à la vigilance face au variant delta : " Pour éviter une nouvelle dégradation de la situation épidémique, tout se joue par la vaccination de tous, dès maintenant en Occitanie". Dans la région une personne sur 2 à reçu au moins une première dose du vaccin.