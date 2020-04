Coronavirus : moins de consultations chez les généralistes, "une bombe à retardement"

"Les patients ne vont plus consulter chez le médecin ! Ils ont peur et on les voit arriver dans nos pharmacies pour chercher des médicaments". Le ton de Frédéric Abécassis est alarmiste. Le président du syndicat des pharmaciens s'alarme de voir des patients malades se détourner de leur médecin traitant, refusant de consulter par crainte du Covid-19 ou parce qu'ils croient le cabinet fermé. C'est, dit-il, un "risque pour la santé publique".

"Une bombe à retardement."

"Les médecins nous disent que leurs cabinets sont vides, que les urgences sont désertées, poursuit Frédéric Abécassis. Tout le monde est focalisé sur le Covid-19 mais il y a d'autres pathologies graves qui sont toujours là. Les patients ont peur d'aller consulter et on les récupère en pharmacie : ils viennent en disant "j'ai ceci ou cela et que dois je faire ?" C'est une bombe à retardement parce que, dans un mois, on va se retrouver avec des pathologies aggravées."

"Les médecins sont en mesure de recevoir les patients".

Il ne parle pas là de la bobologie, qui peut effectivement être traitée dans les officines. Son inquiétude concerne les cas plus graves : "on a vu des gens arriver avec des infections urinaires qui peuvent se transformer en infection rénale si elles ne sont pas bien traitées... Or les médecins sont en mesure de recevoir les patients qui en ont besoin ! C'est le message à faire passer."

Les cabinets ne sont pas réservés aux patients atteints du Covid-19, au contraire rappelle le pharmacien. Les médecins ont par ailleurs développé depuis le début de la crise des systèmes de consultation par téléphone ou de téléconsultation.