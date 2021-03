Coronavirus : montée en puissance de la vaccination dans 25 départements dont le Vaucluse

Coup d’accélérateur notamment dans les six départements de la Région Sud avec le samedi et dimanche une majorité de centre de vaccination ouverts désormais pour de assurer de nouveaux-rendez-vous pris en urgence dans les listes d'attente.

C’est la volonté du Ministère des solidarités et de la santé avec ici l’Agence Régionale de Santé d'ouvrir désormais sept jours sur sept toujours en direction des personnes de plus de 75 ans ou à très hauts risques sans critère d’Age ainsi qu'aux 50-74 ans vulnérables et toujours l'ensemble des professionnels du secteur de la santé non encore vaccinés quel que soit leur âge.

Vendredi près de 50 000 doses supplémentaires de vaccins Pfizer et AstraZeneca ont été répartis dans les six départements de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. En Vaucluse, douze des seize centres sont restés ouvert samedi et pour un tiers dimanche. Ces ouvertures vont se généraliser tous les weekends de mars avec du personnel supplémentaire. C’est pourquoi des étudiants en médecine et des médecins remplaçants ou bien à la retraite vont être appelés en renfort.

La vaccination en Vaucluse va continuer à s’intensifier

Le déploiement de la campagne de vaccination en Vaucluse a débuté le 18 janvier et a permis jusqu’à vendredi dernier de vacciner 26 720 personnes parmi lesquelles : 4140 résidents d’Ehpad et ULSD ( unités de soins de longue durée )et 16 692 personnes de plus de 75 ans. Déjà 15 691 personnes ont reçu leur seconde injection et sont donc complètement protégées.

Durant le mois de mars, près de 7020 doses de Pfizer seront livrées chaque semaine sur le département plus les lots d’AstraZenaca à disposition des médecins généralistes volontaires et fournis aussi dans certains centres de vaccination.

Deux nouveaux centres de vaccination ont été ouverts dans le Grand Avignon le 1er mars

A Avignon même le centre est situé au Château de la Barbière, 8 avenue du roi soleil et à Morières-Lès-Avignon, au2-134 Chemin du Clos Neuf c’est à l’Espace Robert Dion. L’objectif est de se rapprocher davantage des publics vulnérables . Ainsi le centre la Barbière pré-réserve des journées de vaccination pour les personnes identifiées par les services de l’action sociale d’Avignon. Avec l’ouverture de ces deux centres les prochains weekends, la capacité de vaccination va être portée à 300 patients-tes à la Barbière et 200 à Morières.

Des équipes mobiles déployées dans tous le département

Une équipe vaccinale mobile a été déployée en partenariat avec les infirmiers et médecins pompiers du SDIS 84 et les médecins volontaires de l’Ordre des médecins en collaboration avec les collectivités concernées. Celle-ci se rendra chaque semaine au cours du mois de mars et d’avril dans des communes éloignées des centres de vaccination et ayant une proportion importante de personnes de plus de 75 ans. La première opération s’est déroulé à Sault le lundi 1er mars aura permis de vacciner 45 personnes.

Des listes d'attentes qui se sont libérées avec ces ouvertures le weekend mais la question des personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer est posée Copier