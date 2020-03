Montélimar : ils fabriquent des visières contre le coronavirus avec des imprimantes 3D

Une initiative solidaire surprenante à Montélimar (Drôme) pour lutter contre le coronavirus. Le FabLab Convergences 26 s'est mis à fabriquer des visières avec des imprimantes 3D. Il répond à une initiative nationale lancée pour équiper ceux qui sont en contact direct avec de potentiels malades du Covid-19.

"Il a été relevé que beaucoup de soignants ont été contaminés par les yeux. Car naturellement, on a tendance à se toucher le visage. Donc le réseau des FabLab français et mondiaux a développé un modèle d'impression 3D pour faire des visières", explique Claude Charay, le président de l'association Convergences 26 à Montélimar.

Les visières déjà réalisées par le FabLab de Montélimar. - © Convergences 26

Pour fabriquer cette visière, il suffit d'imprimer en 3D un support et de glisser ensuite dessus une page transparente en plastique comme on en trouve dans les entreprises pour mettre au début d'un rapport plastifié par exemple.

"On les fabrique chez nous parce qu'on est confinés. À Montélimar, une dizaine d'adhérents ont une imprimante 3D chez eux donc on s'est dit qu'on allait participer", précise Claude Charay. Une visière s'imprime entre deux et trois heures. "Sur la région de Montélimar, on a déjà reçu 150 demandes", assure-t-il. Un groupe Facebook a donc été lancé pour recenser tous ceux qui ont une imprimante 3D chez eux et qui pourraient les aider à produire davantage.