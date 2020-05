Coronavirus en région : nombre de décès élevés en 24h mais baisse sensible des patients en réanimation

Le Coronavirus peine à quitter la région Centre-Val-de-Loire. Le virus COVID-19 a fait 14 morts supplémentaires sur les dernières 24 heures dont 10 à l’hôpital et 4 dans les établissements médico-sociaux. Au total depuis le début de l'épidémie on déplore 766 morts. Une note d'espoir cependant sur les indicateurs de la tension hospitalière, avec une baisse sensible cette fois du nombre de patients en réanimation : 9 de moins sur les dernières 24 heures, pour un total de 105 encore hospitalisés sur l'ensemble des départements de Centre-Val de Loire.

Le détail par département

La totalité des départements de la région Centre-Val-de-Loire conservent la couleur "orange", sur la carte des départements, en vue du déconfinement du 11 mai prochain.