Coronavirus : "on n'a toujours rien reçu, ni masques, ni lunettes" s'indigne un médecin généraliste mayennais

Pour l'instant, un seul cas de coronavirus a été recensé en Mayenne : une femme de 58 ans hospitalisée au CHU d'Angers. L'épidémie soulève de plus en plus d'inquiétude dans la population. Les médecins et le personnel des cabinets libéraux, eux, ne sont pas davantage rassurés. Ils n'ont toujours pas reçu le matériel nécessaire pour faire face à un éventuel cas de coronavirus.

On tourne avec des masques qui datent du temps de la grippe H1N1", un médecin généraliste en Mayenne

Luc Duquesnel est médecin à Mayenne et président du syndicat de généralistes CSMF : "il y a trois semaines, on nous a dit qu'on allait nous envoyer les masques, les lunettes, les blouses et on n'a toujours rien reçu. C'est valable aussi pour les infirmières, les kinés, on n'a rien ! Ce sont les dysfonctionnements de l'administration, des commandes réalisées trop tardivement, pas de stocks. On tourne avec des masques périmés qu'on avait du temps de la grippe H1N1 il y a 7 ou 8 ans. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas rassurant voilà. Nos secrétaires sont inquiètes et pour parler avec les patients qui viennent elles sont obligées de tirer les vitres devant elles pour créer une sorte de filtre". Les médecins généralistes devraient obtenir prochainement des bons pour pouvoir retirer le matériel nécessaire dans les pharmacies.

Une réunion est prévue vendredi à l'Agence Régionale de Santé à Nantes avec les représentants des médecins libéraux des Pays de la Loire.