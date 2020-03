RCFM a pu recueillir le témoignage d’un patient testé positif au coronavirus et placé à l’isolement à l’hôpital de Bastia. Il sera l’invité de la rédaction de RCFM ce mercredi à 7H50.

Coronavirus: "On n'est pas des pestiférés", témoigne un patient testé positif à Bastia

Christian, testé positif au Covid-19, est hospitalisé à Bastia et se porte bien.

Christian (le prénom a été modifié afin de préserver le secret médical) était parti en vacances au ski en Italie le mois dernier avec un groupe d’amis.

Quelques jours après le retour, un des membres du groupe a développé des symptômes et tout le monde a dû être testé. Les résultats se sont avérés positifs pour Christian qui est depuis placé à l’isolement au centre hospitalier de Falcunaghja.

« Je vais très très bien, je n’ai aucune pathologie, aucun rhume, aucune fièvre et aucune toux. Le seul problème c’est que je suis positif », raconte-t-il depuis sa chambre d’hôpital.

Avant son hospitalisation, il s’était lui-même confiné chez lui, en prévention. Il est désormais placé sous surveillance, avec prise de température toutes les trois heures. Sa famille, pour qui les tests se sont révélés négatifs, a été placée en quatorzaine.

Lui n’est pas inquiet mais il ne comprend pas les réactions de certaines personnes.

« Pour les gens à l’extérieur, qu’ils n’aient pas peur, on n’est pas des pestiférés », déplore Christian. « On entend tout et n’importe quoi surtout sur les réseaux sociaux ».

