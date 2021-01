La Métropole de Nancy anticipe le début de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD. Elle débute ce mercredi dans neuf sites installés en ville et à l'hôpital. Quelques 19.000 personnes sont concernées dans la métropole.

Coronavirus : Nancy première ville en France à vacciner les plus de 75 ans hors EHPAD

Neuf sites de vaccination seront ouverts dans le Grand Nancy pour les plus de 75 ans (Illustration).

La vaccination des personnes de plus de 75 ans hors Ehpad débute ce mercredi dans le Grand Nancy. Un campagne anticipée de cinq jours par rapport au niveau national. Dans la métropole, quelques 19.000 personnes sont concernées dont 2.000 ne sont pas autonomes. Il faut réserver en amont un créneau pour se faire administrer une dose du vaccin. Un numéro spécifique a été mis en place (03 83 85 13 00). Il est aussi possible de réserver sur le site internet Doctolib.

Mardi, plus de 2.000 rendez-vous ont été pris ce qui représente plus de 1.000 personnes. Pour les 2.000 habitants du Grand Nancy de plus de 75 ans qui ne sont pas autonomes, des équipes mobiles seront contituées pour des vaccinations à domicile. Des transports pour emmener ces personnes vers l'un des neuf centres seront également déployés.

Neuf sites de vaccination

Neuf lieux de vaccination seront ouverts à compter de mercredi pour vacciner les personnes de plus de 75 ans. Trois d'entre eux seront gérés par le CHRU de Nancy :

L’Hôpital Central, 9 rue des Fabriques à Nancy

La Tour Marcel-Brot, rue Joseph Cugnot à Nancy

Le Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) à Laxou

Cinq centres seront gérés par les professionnels libéraux :

Le Centre Prouvé à Nancy

Le local de SOS Médecins, 14 avenue Jeanne d’Arc à Vandœuvre-lès-Nancy

Le centre du Placieux, boulevard du docteur Cattenoz à Villers-lès-Nancy

L’espace communal Foch, 15 rue du Maréchal Foch à Jarville-la-Malgrange, en alternance avec la Maison de Santé pluriprofessionnelle de Tomblaine, 1 avenue d’Hasbergen à Tomblaine

Le Château du Pont de la Meurthe, 2 avenue Carnot à Saint-Max.

Enfin le dernier lieu de vaccination dans le Grand Nancy sera sous la responsabilité de la Clinique Pasteur :

La salle Maringer à Essey-lès-Nancy

La carte des centres de vaccination dans le Grand Est