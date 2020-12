Coronavirus : "Ne mettons pas les personnes âgées sous cloche à Noël, laissons-les choisir"

C'est un moment essentiel pour les séniors, particulièrement isolés pendant cette épidémie de Covid-19 : le repas de Noël, qui permettra à certains de retrouver leurs proches. Le gouvernement a d'ailleurs décidé d'assouplir ses recommandations dans les Ehpad pour les fêtes de fin d'année. Un nouveau protocole, applicable jusqu'au 3 janvier autorise les sorties dans les familles et des visites "plus conviviales".

De son côté, Nathalie Salles, chef du pôle gérontologie clinique au CHU de Bordeaux souligne l'importance de ne pas mettre les personnes âgées "sous cloche" : "Il faut trouver le juste équilibre entre la santé physique et la santé psychique".

Pr. Nathalie Salles, chef du pôle gérontologie clinique au CHU de Bordeaux. - Nathalie Salles

Faire confiance

"Je pense qu'il faut faire confiance aux personnes âgées, elles ont pris conscience de la gravité de la maladie", explique la Pr. Nathalie Salles. Selon elle, l'information est primordiale durant ces fêtes de fin d'année : "Il faut vraiment insister sur l'information, pour qu'elles comprennent quels sont les risques pour elles et pour que chacun puisse décider de manière libre et éclairée. Si on explique aux personnes âgées quels sont les gestes barrières : savoir porter le masque, savoir bien se laver les mains et aérer les pièces pendant les fêtes, elles peuvent tout à fait avoir autour d'elles leurs enfants et leurs petits enfants".

La chef du pôle gérontologie rappelle également que les personnes vivant en Ehpad qui sortiront pour Noël devront faire un test et être en partie confinée pendant une semaine (elles devront s'abstenir de participer aux activités collectives). Mais les visites dans les Ehpad seront également possibles en chambre.

Sentiment d'isolement

La période est quoiqu'il en soit très importante pour les séniors car ces deux confinements les ont particulièrement touchés psychologiquement, insiste la spécialiste : "On a des remontées qui nous disent que la situation a été préoccupante pour le personnes âgées. Elles ont vécu le confinement avec une sensation d'isolement ce qui a entrainé pour certains des insomnies, des troubles de l'humeur dont la dépression avec des troubles du comportement qui se sont aggravés chez ceux qui avaient des troubles cognitifs c'est-à-dire des troubles de la mémoire. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre entre la santé physique et la santé psychique", conclut-elle.

L'ARS et le CHU appellent en effet à rester prudent et bien respecter les gestes barrières avant et pendant les fêtes, même après avoir fait un test, car la situation sanitaire ne s'améliore pas. Le taux d'incidence ne baisse plus et s'élève à 85 cas en une semaine pour 100.000 habitants et il a même tendance à augmenter chez les plus de 65 ans. Enfin, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 augmente en Gironde : 143 personnes hospitalisées au CHU de Bordeaux ce mercredi contre 123 le 9 décembre dernier.