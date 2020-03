Coronavirus : ne portez pas de masque si vous n'êtes pas malades !

"Ne portez pas de masque si vous n'êtes pas malades : cela ne sert à rien et vous participez à créer une pénurie." Voilà le message lancé ce mercredi par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il rejoint l'appel au civisme lancé par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, en début de semaine : "Ne portez pas de masque inutilement. Soyez solidaires avec nos soignants qui se battent au quotidien".

Les masques sont réservés aux malades et aux soignants

Pourquoi ce rappel à l'ordre ? Parce qu'ils sont encore nombreux les promeneurs et les automobilistes à porter un masque sans raison. L'Organisation mondiale de la santé le rappelle : le masque doit être porté uniquement quand on est symptomatique ou qu'on s'occupe de malades. Pour le reste, c'est totalement inutile, puisque le virus ne se transmet pas dans l'air. C'est pourquoi la préfecture du 54 écrit ce mercredi dans son communiqué :

L'usage des masques est réservé aux personnes atteintes de la maladie et aux personnels soignants en contact rapproché avec les malades

L'appel au civisme du préfet 54. - Préfecture de Meurthe-et-Moselle

La pénurie touche hôpitaux et cabinets médicaux

Sur les réseaux sociaux, on commence à s'agacer de certains qui ne respectent pas ce principe de solidarité envers les soignants. Aujourd'hui, plusieurs hôpitaux et cabinets médicaux se plaignent de travailler sans protection, faute de masque. Le gouvernement promet que toutes les pharmacies en recevront d'ici ce jeudi soir. Ces masques pourront ensuite être retirés par les soignants, à condition de montrer sa carte professionnelle. Si vous êtes particulier et que vous n'êtes pas malade, il ne sert donc à rien d'en faire la demande.