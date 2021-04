Les nouvelles mesures sanitaires ne portent pas encore leurs fruits dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Sur France Bleu Provence, le directeur de l'Agence régionale de santé assure que la situation est toujours "difficile", alors que l'on ressent les premiers effets dans les Alpes-Maritimes.

Coronavirus : "On ne va pas se raconter d'histoires, on est dans une situation difficile en PACA", selon l'ARS

Les chiffres de l'épidémie sont toujours élevés dans le Var et les Bouches-du-Rhône en ce début de deuxième semaine du troisième confinement. Les effets des nouvelles mesures ne se ressentent pas encore. Le taux de positivité est de 8,5% dans les Bouches-du-Rhône et de 8,1% dans le Var (6,7% dans les Alpes-Maritimes). Ce qui fait dire au directeur de l'Agence régionale de santé que la situation reste compliquée.

"Il n'y a que dans les Alpes-Maritimes que les chiffres baissent. Dans le reste de la région, ça reste assez compliqué, mais on n'a probablement pas suffisamment de recul. On est dans une situation qui est globalement assez difficile, on ne va pas se raconter d'histoires." - Philippe De Mester, directeur de l'ARS

Un autre chiffre illustre bien cette situation toujours critique : le taux d'incidence. Il est de 586 cas pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône et 463 dans le Var.

Dans la région comme ailleurs, on mise sur la vaccination et l'arrivée notamment du nouveau vaccin américain, le Janssen (Johnson & Johnson). Sur les inquiétudes liées à une éventuelle pénurie de doses à Marseille, évoquée notamment par le maire de Marseille Benoît Payan, le directeur de l'ARS se veut rassurant : "Ce sont des propos alarmistes, il n'est pas question de réduire le nombre de vaccins qui sont livrés."

"Nous avons énormément augmenté le nombre de vaccinations, indique Philippe De Mester. En un mois, on a plus que doublé le nombre de vaccinations et la mesure du rallongement des délais entre les deux doses va permettre d'augmenter les vaccinations".

Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé ce dimanche 11 avril dans le Journal du Dimanche que l’espacement entre l’injection des deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna allait être allongé. À partir de ce mercredi 14 avril, le délai entre les deux injections passera de 28 à 42 jours.