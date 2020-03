Coronavirus : à Pau "ne venez pas vous faire dépister sans passer par le 15" demande un laboratoire d'analyses

Il est déconseillé, et même contre-productif, de vouloir se faire dépister du coronavirus en se présentant dans un laboratoire d'analyses sans l'aval du 15, prévient le docteur Olivier Lacrampe.

Le laboratoire d'analyses médicales BioPyrénées, basé à Pau et dans sa région, demande à ne pas se présenter au laboratoire pour un test de coronavirus de manière "sauvage". Il est impératif de suivre la procédure et d'échanger avec le 15. "Nous sommes le seul laboratoire de Sud-Aquitaine à proposer le test, cela commence à se savoir et des gens se présentent à la porte, constate le docteur Olivier Lacrampe, de BioPyrénées, mais il ne faut pas venir sans passer par le 15".

Un réflexe à risque

"Comme on le répète depuis quelques jours, ce n'est pas le virus qui se déplace mais bien les patients qui lui permettent de le faire", poursuit Olivier Lacrampe. "Les gens qui viennent d'eux-mêmes, ou bien sur les conseils de leur médecin, seront éconduits. Nous réalisons le test exclusivement après aiguillage par le centre 15, en coopération avec l'ARS et l'hôpital de Pau", détaille le docteur.