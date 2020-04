Coronavirus - Nelly, 97 ans et guérie du Covid-19

Nelly Tison, 97 ans, a guéri du coronavirus. Alors que le virus touche particulièrement les personnes fragiles et âgées, la guérison de Nelly peut être perçue comme exceptionnelle. Pour sa famille, Nelly est devenue un symbole d'espoir et une fierté.

L'épidémie de Coronavirus a déjà fait plus de 10 000 morts en France dont plus de 3 000 dans les EHPAD. Des chiffres dramatiques et des milliers de familles endeuillées. Une résidente de 97 ans d'un EHPAD du Nord, quant à elle, déjoue les statistiques et a guéri du Covid-19.

"Ma mère est passée par une porte étroite et s'en est sortie"

Maud Covain, 72 ans, est l'une des filles de Nelly Tison. Elle témoigne sur ces jours d'angoisses qu'elle et sa famille ont vécus et apporte un message d'espoir pour toutes les personnes atteintes du Coronavirus. Lorsque "le gériatre nous a appris la nouvelle, qu'elle était atteinte du virus [...] Je n'ai pas pu retenir mes larmes."

Malgré l'annonce, Maud ne voulait pas perdre espoir. Lorsque sa maman a rejoint le Centre Hospitalier de Valenciennes, elle a reçu de l'oxygène mais, en quelques jours, elle ne lui servait plus. Nelly Tison respirait toute seule. Quatre jours plus tard, elle pouvait sortir de l'hôpital et retourner dans son EHPAD.

Afin de ne pas avoir de faux espoirs, Maud et sa famille n'ont pas voulu se réjouir trop vite. Ils ont préféré attendre une semaine avant de s'avouer que leur maman, leur grand-mère avait vaincu ce virus. "La semaine s'est passée et ma mère a commencé à déambuler dans l'EHPAD, à manger, à parler..." témoigne, non sans fierté, Maud.

"Ma mère, quand elle le saura, elle va me disputer"

Nelly étant atteinte d'un début d'Alzheimer, elle n'est pas encore au courant de ce qui lui est arrivé. _"Je me charge de le lui expliquer quand je pourrais me rendre à l'EHPAD. C'est quand même un sujet trop lourd pour lui dire par téléphone" _poursuit Maud Covain.

Selon elle, sa maman a vécu des moments terribles dans sa vie mais "elle n'a jamais eu peur de la douleur" et elle continue en supposant que ça a dû l'aider à vaincre ce virus.

"C'est exceptionnel mais je ne veux pas que ça le soit"

Bien que cette guérison peut être perçue comme miraculeuse, Maud ne souhaite pas qu'elle soit perçue comme telle, _"Il faut qu'il y ait de plus en plus d'adultes et de personnes âgées qui se disent : "On peut guérir, nous on a 80 ans et une personne de 97 ans a guéri."" _conclut Maud Covain, la voix tremblotante.

Maud et sa famille n'attendent plus qu'une chose : pouvoir serrer, une nouvelle fois, Nelly dans leurs bras.