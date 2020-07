Neuf nouveaux foyers de coronavirus ont été identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière (du 20 au 26 juillet) dont six dans la Loire. Le taux d'incidence dans la Loire est l'un des plus élevés de la région.

Coronavirus : neuf nouveaux foyers en Auvergne-Rhône-Alpes, dont six dans la Loire

L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes rappelle ce vendredi l'importance des mesures de prévention contre le coronavirus, alors que les indicateurs régionaux montrent "une rupturede l'évolution de la situation du Covid-19" dans la région. Cette rupture vient notamment du taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants), qui est passé de 3,7 à 7,2 entre la semaine du 13 et celle du 20 juillet. 580 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans la région entre le 20 et le 26 juillet, contre 301 la semaine suivant.

Et c'est dans la Loire que se concentrent bon nombre de ces nouveaux cas. En effet, neuf nouveaux foyers de coronavirus ont été identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes la semaine du 20 au 26 juillet, dont six dans la Loire (les trois autres en Haute-Savoie). L'Agence régionale de santé précisé que dans la Loire, trois foyers sont en milieu familial élargi, un en milieu professionnel, un en établissement de santé et un est lié à un rassemblement de personnes.

Nombre de cas positifs : +177% dans la Loire

Un autre indicateur montre que l'épidémie de coronavirus continue de circuler dans le département : le taux d'incidence dans la Loire est de 9,4/100 000. Seuls le Rhône et la Haute-Savoie ont des taux d'incidence plus élevés. Le taux de positivité dans la Loire est lui de 1,5%, avec une progression du nombre de cas de +177% en une semaine.

Plusieurs communes de la Loire (Châteauneuf, L'Horme, Saint-Paul-en-Jarez) ont suspendu les activités de leurs centre de loisirs ces dernières semaines à cause de cas positifs chez un enfant ou un animateur. La ville de Rive-de-Gier a indiqué jeudi avoir fermé par précaution un local municipal, au Grand Pont en raison de six suspicions de covid-19.