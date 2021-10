Coronavirus : neuf soignants non-vaccinés toujours suspendus en Creuse

Cela fait six semaines qu'elles restent chez elles, interdites de travailler : en Creuse neuf personnes employées dans des établissements de santé sont toujours suspendues selon l'agence régionale de santé (ARS). Depuis le 15 septembre, elles ne sont plus payées parce qu'elles ne sont pas vaccinées contre le coronavirus.

D'après Isabelle Dumont, directrice en Creuse de l'ARS, cela représente 0,3% des effectifs : pas de quoi désorganiser les services. "Il y a quelques difficultés ponctuelles mais pas de tensions qui remettraient en cause le fonctionnement du système, souligne-t-elle. Les soignants se sont débrouillés pour pallier les problèmes qui auraient pu arriver du fait de ces non-vaccinations."

Des recours déposés

Plusieurs syndicats évoquent tout de même des tensions dans certains établissements. A l'hôpital psychiatrique de Saint-Vaury, six salariés sont suspendus : "On le ressent au quotidien", disent les syndicats. A l'Ehpad de Royère-de-Vassivière, qui s'était mobilisé contre la vaccination obligatoire des soignants, on ne compte qu'une seule suspension, ajoutée à deux fin de contrats et plusieurs arrêts maladie. En revanche, à l'hôpital d'Aubusson, 100% des salariés sont vaccinés.

La CGT aide plusieurs salariés non-vaccinés à déposer des recours pour contester leur suspension en justice. "On a commencé à constituer des dossiers pour les accompagner, pour les aider à traverser cette période injuste", explique Laurent Margherita, le secrétaire départemental, par ailleurs animateur en Ehpad.