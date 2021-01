Coronavirus : Nice interdit les locations saisonnières pendant les vacances de février

Il l'avait laissé entendre mi-janvier, c'est désormais fait. Christian Estrosi annonce ce mercredi avoir pris un arrêté interdisant les locations saisonnières du 6 au 20 février, soit les deux premières semaines de la période des vacances scolaires d'hiver en France. Et le maire de Nice prévient : "Cet arrêté sera reconductible." Il appelle également le préfet des Alpes-Maritimes à prendre un arrêté similaire s'appliquant au-delà de la seule ville de Nice.

"J'ai d'abord à protéger les Niçois, c'est ma responsabilité. (...) Je ne souhaite pas que l'effet de la fin de l'année et de Noël se reproduise."

Avec une incidence de 449 pour 100.000 habitants, contre 210 de moyenne nationale, le département des Alpes-Maritimes est le plus touché par l'épidémie de Covid-19 en France, selon les données compilées par le site CovidTracker. Pour rappel, le seuil d'alerte est fixé à 50 pour 100.000 habitants.

Christian Estrosi met notamment cette flambée du nombre de cas sur le compte de la forte augmentation des rotations à l'aéroport Nice-Côte d'Azur entre Noël et le Nouvel An, "avec 120 vols par jours contre une vingtaine auparavant".

Au-delà de l'interdiction des locations saisonnières, le maire de Nice appelle le gouvernement à "renforcer" ses mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et à "aller plus vite dans la course à la vaccination".