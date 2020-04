Coronavirus : Nîmes Métropole commande 270.000 masques pour ses habitants

Nice et Bordeaux ont montré la voie. C'est maintenant au tour de l’agglomération nîmoise de coordonner une commande groupée de 270.000 masques auprès d’Eminence. Objectif ? "Équiper 100% de la population et préparer la reprise". Il s'agit, précise Nîmes Métropole, de masques destinés aux relations sociales, et qui n’entrent donc "pas en concurrence avec les chaines de fabrication des masques FFP2 et chirurgicaux utilisés par des soignants et professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions". Ils doivent servir de barrière pour éviter la transmission du virus.

"S’il est trop tôt de parler de la sortie du confinement, c’est dès aujourd’hui qu’il faut prévoir la reprise de l’activité sur notre territoire. C’est pourquoi, j’ai souhaité proposer aux maires de l’agglomération une solution pour doter chacun de nos concitoyens d’un masque lavable et réutilisable afin de sécuriser la reprise de l’activité." (le président de l’agglomération Yvan Lachaud)

Pourquoi se fournir auprès d'Eminence ? La réponse est très simple : "Avec Eminence nous avons près de chez nous, un fleuron de notre industrie textile, précise Yvan Lachaud, il était logique de nous adresser à eux. Ils ont le savoir-faire technique, la capacité de production, et surtout une filière régionale du tricotage à l’assemblage. Ce doit être le premier pas vers la réindustrialisation de notre pays."

Livraison prévue en mai

La commande groupée de l’agglo est assortie d’une proposition de cofinancement à hauteur de deux euros par masque avec un reste à charge des communes de un euro par masque.

La commande doit être livrée progressivement à compter de la deuxième quinzaine du mois de mai.

