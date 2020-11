Coronavirus : Nîmes va décentraliser le centre de dépistage du Parnasse au stade des Costières

Dans le cadre de la protection de la population et de la limitation de la propagation du virus, la Ville de Nîmes, en association avec les professionnels de santé et l’ARS, ouvre un nouveau centre de dépistage de la Covid-19 dans la grande salle des expositions du stade des Costières, jeudi 12 novembre.



Arrivé au maximum de ses capacités de prélèvement, 1.000 personnes testées par jour, provenant de patients de tout le département et au-delà (50% de Nîmois parmi les personnes testées et 13% de non Gardois), le centre provisoire du Parnasse sera délocalisé vers un nouveau centre en intérieur aux Costières pour améliorer les conditions de prise en charge des personnes et leurs délais d’attente de traitement.



Situé dans la grande salle des expositions du stade des Costières, ce nouveau site de prélèvement piéton continuera d’être mis à disposition des laboratoires de biologie médicale Bioaxiome et Labosud (Groupe Inovie) pour pratiquer des tests PCR par prélèvement nasopharyngé.



« A l’approche de l’hiver, la Ville a la volonté de contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil pour les patients venant se faire tester ; geste indispensable pour casser les chaînes de transmission du virus et maîtriser l’évolution de l’épidémie » Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes (communiqué)

Pour accueillir les patients, sans suspendre les tests, la Ville mobilisera ses agents le 11 novembre, jour férié, pour délocaliser la totalité du centre et le réinstaller dans la journée, afin de permettre aux personnels des Laboratoires d’analyse médicale d’être opérationnels dès 9h, jeudi 12 novembre.



Ce nouveau centre permettra d’installer :

- 2 files de traitement administratif supplémentaires, passant ainsi de 8 à 10 files,

- 2 lignes de prélèvement supplémentaires passant ainsi de 6 à 8 lignes de prélèvement.

Cette nouvelle configuration permet d’augmenter la capacité d’accueil à l’intérieur des locaux dans le respect des gestes barrières. Les laboratoires restent cependant contraints par la disponibilité du matériel médical et des réactifs nécessaires à l’analyse des prélèvements effectués.

Les délais de réponse des résultats sous 24 heures seront maintenus par les laboratoires.



Les personnes vulnérables (personnes âgées ou atteintes de handicape) continueront de bénéficier d’un coupe-file.

Le centre sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Le déménagement du centre sera effectué mercredi 11 novembre. Le centre du Parnasse fermera mardi 10 à 17h et le centre des Costières ouvrira au jeudi 12 novembre à 9h.



Adresse du nouveau centre :

Salle des expositions du Stade des Costières

123, avenue de Bouvine

30000 Nîmes

Tour Nord Ouest du stade – côté Polyclinique



Qui peut se faire tester ?

Restant contingentés par la mise à disposition du matériel médical, les laboratoires continueront d’effectuer les tests prioritaires uniquement :

- les cas symptomatiques avec suspicion de Covid-19 détenant une prescription médicale

- les cas contacts avérés et potentiellement contagieux identifiés par les autorités sanitaires avec un mail ou SMS de l’Assurance Maladie.