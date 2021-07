Coronavirus : "Non au pass sanitaire, oui à la liberté vaccinale", Nicolas Meizonnet député RN du Gard

Jean Castex a annoncé qu'il saisira le Conseil constitutionnel après l'adoption par le Parlement du projet de loi sanitaire, prévoyant notamment l'extension du pass sanitaire ou l'obligation vaccinale des soignants, dont l'examen débute mardi à l'Assemblée nationale. Nicolas Meizonnet, député RN du Gard, annonce qu'il votera ce mercredi "contre le projet de loi instaurant le pass sanitaire et imposant la vaccination obligatoire à certaines professions comme les soignants et sapeurs-pompiers. Que les choses soient claires : bien que moi-même vacciné, écrit-il, je refuse de laisser Emmanuel Macron enfermer nos concitoyens dans un faux débat entre pro et anti-vaccins. "

Voilà son argumentation : "alors que l’essentiel des victimes de la Covid19 sont des personnes atteintes de comorbidités et/ou âgées de plus de 65 ans, il apparaît absurde de contraindre l’ensemble de la population de plus de 12 ans à se faire vacciner. Le bon sens voudrait plutôt que le gouvernement incite les publics vulnérables à se protéger. A travers ses décisions, Emmanuel Macron s’attaque aux principes fondamentaux du respect des libertés individuelles et de l’égalité des droits. Car ne nous leurrons pas : ces mesures coercitives à l’encontre des non-vaccinés vont contraindre l’ensemble des Français à se faire vacciner sous peine de mort sociale. "

Et il ajoute : "Mais sommes-nous encore en liberté lorsqu’il faut présenter un document de santé pour les actes les plus élémentaires du quotidien, comme boire un café, faire ses courses, aller au restaurant ou prendre le train ? Pouvons-nous vraiment accepter que certains de nos concitoyens se voient montrés du doigt et dépossédés de certains droits pour le seul fait de ne pas être vaccinés ? Consentons-nous à infliger un nouveau coup dur à nos cafetiers, restaurateurs et commerçants déjà lourdement pénalisés par la crise ?"

"Je dénonce le cynisme, la brutalité et la dérive autoritaire du Président de la République et du gouvernement qui avaient promis il y a encore quelques semaines de ne pas rendre le vaccin obligatoire et de ne pas étendre le pass sanitaire aux activités du quotidien." Nicolas Meizonnet, Député RN du Gard (communiqué)