Coronavirus : non, tous les jeunes ne sont pas inconscients

Le taux d'incidence est désormais de neuf cas positifs pour 100 000 habitants sur Bordeaux métropole. C'est deux fois plus que la moyenne régionale en Nouvelle-Aquitaine. Huit clusters sont actuellement actifs en Gironde. Dans ce contexte, les jeunes sont souvent pointés du doigt : masque mal porté, sur le menton, ou carrément pas de masque. Sans compter les soirées entre copains et les bars, sans distanciation physique possible. Les jeunes sont-ils trop insouciants ? Pas tous.

Près de la gare de Bordeaux, trois jeunes ont décidé d'aller se faire dépister au coronavirus, après leurs vacances à Lège-Cap-Ferret. Ils sont conscients d'avoir pris des risques, même en faisant attention. "On est allés dans quelques bars, c'était bondé et personne n'avait le masque", regrette Samuel, 17 ans. "Les agents de sécurité font appliquer les règles sanitaires à l'entrée, confirme Baptiste, mais il y a tellement de monde que les règles de distanciation ne sont pas respectées".

Ce sera test pour tout le monde, avant de rentrer chez eux, en famille. "Ce serait embêtant surtout pour mes grands-parents, s'inquiète Baptiste. Ce serait dommage qu'ils finissent à l'hôpital ou même plus grave. Il faut mieux être sûrs, être fixés et ne pas ramener n'importe quoi à la maison."

"Je n'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose à cause de moi", poursuit Joséphine, 16 ans. D'autant qu'ils vont passer d'une zone où le virus circule à une zone peu touchée : Limoges, en Haute-Vienne. "Ce serait bête de ramener le virus dans une ville qui n'est pas trop touchée, analyse-t-elle. Surtout que les moyens à Limoges sont sûrement moindres que dans des grandes villes comme Bordeaux pour gérer l'épidémie".

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, il y a eu 162 décès à l'hôpital en Gironde, contre 25 en Haute-Vienne.