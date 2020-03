Coronavirus - Ados et Parents : "Transformer cette contrainte en une chance de nous retrouver"

Le Dr Patrick Genvresse pédopsychiatre et ex-directeur de la Maison des Adolescents à Caen, était ce mardi matin notre invité. Il a parlé des difficultés du confinement pour les adolescents et donné quelques pistes pour tenter d'y remédier dans le cadre familial.

Pas toujours facile de gérer et de comprendre les adolescents. La tâche se complique encore plus en période de confinement liée à la Pandémie du Coronavirus.

"Ce n'est pas évident du tout, confirme le Docteur Patrick Genvresse. D'autant que nos adolescents assez naturellement fuit un peu la proximité parentale. Là , ils sont contraints de se confiner dans le même espace.

C'est difficile de leur imposer de ne pas sortir pour retrouver leur amis, leur copains qui représentent pour eux autant d'espaces de décompression par rapport à la famille."

Toute la difficulté pour les parents est donc de faire passer le message du confinement et de ses interdictions de déplacement.

"Cela ramène les parents à une part très active et un peu perdue de leur fonction éducative : la capacité et la possibilité réelle d'imposer les choses et une situation qui s'imposent à eux-même.

C'est devenu une part qui est devenue inhabituelle pour les parents qui ont plus l'habitude dans nos temps post-moderne d'essayer de trouver un consensus avec leurs enfants et leurs adolescents."

Pour faire passer les choses, le pédopsychiatre et ancien directeur de la maison des Adolescents de Caen donne quelques pistes.

"Je pense qu'il faut tenter autant que cela nous est possible de transformer cette contrainte en une chance de se retrouver - c'est un bien grand mot - ou de refaire un peu de groupe familiale."

Ce moment particulier peut également permettre aux parents de s'intéresser à l'activité que leurs enfants ont sur les réseaux sociaux.

"C'est vrai que l'on déplore très souvent que nos adolescents soient tant captivés par les écrans et les réseaux numériques.

Et là, on assiste assez fréquemment à un véritable état de panique chez nos adolescents qui disent "oui mais bon être en lien via les réseaux cela ne me suffit pas. Moi, je voudrai voir mon copain, ma copine.

C'est un passage vraiment intéressant où j'encouragerai les parents à s’intéresser véritablement à ce que font leurs adolescents sur la toile ou quand ils surfent sur le Web ou quand ils jouent à des jeux en ligne.

C'est intéressant pour un parent de se dire : "ah bah tiens, mon fils ou ma fille passe son temps à jouer à tel jeu. Je n'arrête pas de l'appeler pour qu'il vienne un peu avec nous et ce jeu que je trouve à priori débile, qu'est ce qu'il représente pour lui et en quoi il pourrait me le présenter et me l'expliquer."

Ce serait faire ou refaire au refaire du lien à travers un médium qu'est son jeu vidéo."

Face au risque de dépression, le Docteur Genvresse conseille donc aux famille de planifier et d'organiser leur journée tout en maintenant à chacun son espace et son jardin secret.

"La dépression dans ce confinement contraint nous guette tous et surtout les personnes qui sont seules.

Il faut s’organiser des temps communs et des temps où on confine seul dans un espace préservé. C'est important de refixer des repères du fonctionnement du groupe familiale à l'intérieur de ces journées pleines de vide si j'ose dire."