Retrouvez les dernières informations pratiques et les nouvelles actualisées concernant la Normandie lors de cette période de confinement liée au Coronavirus. Intervenez sur notre antenne via notre numéro (le 0800.85.10.10) ou nos pages Facebook.

Direct - Coronavirus : vers un prolongement du confinement et les transferts de patients en Normandie

En ce dix-huitième jour de confinement, France Bleu vous donne la parole sur toute la Normandie avec un numéro unique.

A partir de 08h10 ce vendredi, venez poser vos questions en direct à Astrid Vabret, virologue au CHU de Caen.

Le numéro de France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin © Radio France - Eric Turpin

L'essentiel

Le Direct

07h30 : Le Rush sur les imprimantes et les cartouches d'encre.

En cette période de confinement avec télétravail et cours à distance, les imprimantes à domicile sont devenues quasiment indispensables. Mais de plus en plus difficile à trouver.

“Chez nous les ventes de cartouches ont ont été multipliées par trois ou quatre”, relève Marion Lolli, directrice des magasins de Caen (côte de Nacre) et de Bayeux chez Bureau Vallée.

07h20 : Le conseil du département de l'Orne poursuit sa session ce vendredi grâce au Télétravail.

Pour la première fois, les élus votent depuis leur domicile en raison du confinement lié à la Pandémie du coronavirus.

07h10 : les décès dans les Ehpad en partie comptabilisés dans les bilans des victimes du coronavirus.

Jusqu'à présent seuls les décès dans les Hôpitaux étaient répertoriés. Un bilan partiel au niveau national fait état de 884 morts dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

En Normandie, six personnes sont décédées en Ehpad selon le décompte de l'ARS

06h50 : Près de deux tiers des entreprises normandes ont recours au chômage partiel selon la Chambre régionale de commerce et d'industrie.

Pour 75% d'entre elles, plus de la moitié des salariés sont concernés.

La quasi totalité n'envisage pas de rouvrir la semaine prochaine.

Pour les activités encore en cours, la problématique majeure est l'approvisionnement en matériaux.

06h40 : Parmi les initiatives pour aider les personnels de santé privés de matériel, un cherbourgeois transforme des masques de plongée pour aider les services de réanimations.

Claude Fustin technicien en mécanique à l’Esix, l’école d’ingénieurs de Cherbourg, a planché sur la valve qui permet de relier le masque de plongée Décathlon aux appareils médicaux.

Un exemplaire de ce masque a été envoyé à l’hôpital Pasteur de Cherbourg. Il est également testé en Île-de-France :

06h30 : Les Garagistes font face à une chute de leur activité. Ils font pourtant partie des professions nécessaires à la vie de la nation.

Il existe deux profils de clients avec des besoins différents. “Tout d’abord les personnels de santé ou des commerces qui ont absolument besoin de leur véhicule” détaille Hyacine Kaddouh, responsable d'un garage à Mondeville mais aussi “des personnes confinées dont les véhicules ne roulent pas beaucoup. (..). Nous faisons jusqu’à vingt batteries par jour”

06h10 : Le Premier Ministre a rappelé ce jeudi la sortie du confinement ne sera pas pour demain et que le confinement devrait se prolonger "probablement" au delà du 15 avril.

Le Havrais Edouard Philippe a rappelé que le déconfinement devrait se faire par étape.

Lors d'un entretien d'une heure et demie chez nos confrères de TF1, le Premier ministre a également confirmé que le bac 2020 ne pourra pas se passer dans des conditions normales en juin prochain.

Il semble privilégier la piste d'un contrôle continu complet, sans épreuves finales.

06h : Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée que nous allons passer ensemble.