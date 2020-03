Urgences de l'Hôpital Mémorial de Saint Lô : "Notre objectif est d'être prêt à un afflux massif"

L'Hôpital mémorial de Saint-Lô se prépare au pic de la Pandémie du Coronavirus attendu ces prochains jours.

"On a effectivement un nombre de patients suspects qui augmente progressivement, explique le chef des urgence de l'Hôpital, le Docteur Thomas Delomas.

On ne peut pas dire qu'on est saturé, loin de là mais le taux d'hospitalisation des patients qui se présentent aux Urgences augmente significativement. En temps normal, il est de l'ordre 20 à 25% . Depuis la fin de la semaine dernière on est plutôt autour de 40%.

On se prépare et on a complètement transformé notre service d'urgence et les services de l'Hôpital pour recevoir massivement des patients Covid-19.

La semaine dernière, en plus des circuits dédiés aux Urgences, on avait fléché 60 lits pour ces malades. On a encore des réunions de travail aujourd'hui pour étendre cet espace pour accueillir des patients.

La pression semble augmenter à Caen

Notre objectif est d'être prêt à un afflux massif mais on espère que les mesures barrières permettront d'atténuer ce pic.

Les collègues de la Manche (Cherbourg et Avranches) sont dans les mêmes affluences que nous. La pression semble augmenter à Caen mais je n'ai pas de chiffres à vous donner.

On a la chance de recevoir de nombreux dons de masques de sociétés et de personnes privés et ça nous aide beaucoup.

Il y a quelques cas de contaminations qui sont plutôt à la marge parmi le personnel soignant. On est très rigoureux sur les mesures barrières et on a des équipes remarquables. Tout le monde se sert les coude."