Coronavirus – L’ARS prépare le déconfinement en Normandie

Les modalités du déconfinement seront dévoilées par le gouvernement, mais à l’échelle de la région l’ARS anticipe « le jour d’après » pour le système de santé en Normandie.

Les tests

Après le déconfinement, toute personne qui présentera des symptômes du covid-19 sera testée, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’Agence régionale de santé peut aujourd’hui réaliser un millier de tests chaque jour. L’objectif, c’est de multiplier ce nombre par trois au moment du déconfinement.

Pour tenir le rythme, l’ARS s’est équipée en commandant notamment des écouvillons, ces longues tiges qui servent aux prélèvements dans le nez.

Le nombre de places en réanimation ajusté

Les hôpitaux aussi se préparent à la suite. Sur les plus de 420 lits de réanimation ouverts dans la région pour gérer l'épidémie, 300 seront conservés au lendemain du déconfinement. C’est plus qu’avant la crise pour se préparer (au cas où) à un afflux supplémentaire de patients.

Pourquoi 300 lits de réanimation ? Le calcul a été fait à partir de modélisations. Pendant le confinement, on estime que 10 patients Covid-19 peuvent infecter 6 personnes. Au moment du déconfinement, quand les contacts seront plus nombreux (et donc les risques de contaminations) les scientifiques pensent que 10 normands Covid-19 pourraient en moyenne contaminer 8 personnes.

Les hôpitaux réfléchissent également à une organisation pour reprendre leurs activités d’avant la crise. Certaines opérations qui avaient été déprogrammées (dans un premier temps les plus urgentes) pourraient être réalisées après le déconfinement, en fonction des disponibilités des établissements et du personnel. Les hôpitaux devront toujours sécuriser le « parcours patient » en séparant des autres les personnes infectées par le Covid-19.

Une application pour suivre les malades à domicile

L’ARS Normandie va développer la télésurveillance via une application qui existe déjà pour d’autres pathologies. Le patient répondra à un questionnaire depuis son domicile. Certaines réponses alerteront automatiquement un médecin.