Coronavirus : "nous aussi on est en première ligne" dit ce patron d'une entreprise de nettoyage

Christophe Simonet, patron de l'entreprise Pithiviers Nettoyage, qui emploie 220 personnes, veut mettre en lumière ses salariés, "ceux qui nettoient" comme dit Emmanuel Macron. "Nous aussi on est en première ligne, mais pourtant on n'a aucun masques" dénonce Christophe Simonet

Depuis le début de la crise du coronavirus, Christophe Simonet, patron de l'entreprise Pithiviers Nettoyage (et aussi candidat tête de liste aux élections municipales à Pithiviers), a dû réorganiser ses équipes et privilégier les sites qui avaient le plus besoin de nettoyage.

Ses agents de propreté sont 111 actuellement, à assurer l'entretien de 147 sites sur le pithiverais et le montargois. "Tous les matins, il y a des gens qui désinfectent des pharmacies, des cabinets médicaux, des supermarchés, des entreprises. Mais comme on n'est pas reconnus comme des métiers de première nécessité, nos agents n'ont pas de masques".

Nous aussi on est en première ligne

Christophe Simonet a suivi mercredi soir le discours d'Emmanuel Macron, à Mulhouse, et note que le président de la République a parlé des agents de propreté. "Il a dit "ceux qui nettoient", c'est déjà ça, d'habitude on ne parle pas du tout de nous. Mais si je peux continuer dans sa référence à la guerre, nous on est aussi en première ligne. Dans les hôpitaux, il y a des agents de propreté qui désinfectent, et ça on n'en parle pas".

Christophe Simonet © Radio France - Anne Oger

Des masques commandés à l'étranger

La profession demande donc des masques, à son tour, pour ses agents : "on a fait une demande auprès de la douane, au niveau de notre fédération, pour avoir le droit d'en commander à l'étranger, on a l'autorisation, mais en revanche on n'a aucun délai".

Et selon Christophe Simonet ce manque de masques crée de l'inquiétude chez ses agents : "ils ont des gants, des combinaisons, mais pas de masques, alors qu'ils sont en première ligne, que tout le monde a besoin d'eux" !