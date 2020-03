Coronavirus : "On nous dit "allez au front, vous êtes des héros", mais nous n'avons pas de munitions" (CGT)

"On est au combat sans protection", dénonce ce vendredi le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, sur France Bleu Paris. A Nîmes, comme partout en France, les soignants dénoncent clairement le déstockage de millions de masques en 2012. Des masques qui risquent de manquer cruellement alors que la France doit faire face à l'épidémie de coronavirus. "C'est la grosse angoisse des personnels, confie ce vendredi sur FB Gard Lozère Nathalie Argensons, secrétaire générale de la CGT au CHU de Nîmes. Il y a une pénurie de masques et de gel hydroalcoolique. Je sais qu'au CHU de Nîmes il y a eu un réapprovisionnement , et des mesures ont été prisses pour faire face à la pénurie. Mais la problématique des masques reste entière. Les agents n'acceptent pas de travailler sans masque anti-projection. Ce dont ils ont peur, c'est d'être des vecteurs et pour les patients et pour leurs familles".

Invitée sur FB Gard Lozère, Nathalie Argensons se veut rassurante sur l'organisation, la préparation plus générale du CHU. Sur l'implication des équipes également, sans aucune surprise :"Je ne sais pas comment vous le dire autrement que, oui, ils sont prêts. Au CHU, ils font tout ce qu'il peuvent avec les moyens dont ils disposent". Mais c'est le matériel qui pourrait vite faire défaut. "Il y a des pénuries en tout. On ne pourra finir cette crise, et ensuite faire comme s'il ne s'était rien passé"

"Ce qui est scandaleux, c'est qu'on dise aux soignants et aux hospitaliers d'une manière générale "allez au front vous êtes des héros", par contre vous n'avez pas de munitions", Nathalie Argensons, secrétaire générale de la CGT au CHU de Nîmes

Dans ces heures sombres, heureusement il y a aussi des initiatives qui réchauffent le coeur des soignants. Le syndicat CGT Energie 30 par exemple à contacté le syndicat CGT du CHU de Nîmes pour donner un stock de masques chirurgicaux.

"Après le temps de l'action, il faudra qu'on ait une discussion, pour toutes ces politiques d'austérité qui mettent l'accent d'abord sur la gestion économique plutôt que sur la santé et même l'environnement", Nathalie Argensons

