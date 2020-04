Coronavirus : "Nous sommes au bout de nos capacités d'hospitalisation", assure l'ARS d'Île-de-France

"Nous avons passé une nuit extrêmement difficile, nous sommes au bout de nos capacités d’hospitalisation", a déclaré Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d’Île-de-France, ce mercredi sur franceinfo. "En Île-de-France, il y a 1 200 lits de réanimation. À l’heure où je vous parle, on a 2 700 malades en réanimation", a-t-il indiqué.

Pousser encore un peu plus les murs des hôpitaux

"On a donc multiplié par presque deux et demi, depuis quelques semaines, le nombre de lits", explique Aurélien Rousseau. Les hôpitaux parisiens sont arrivés à la limite de leur capacité, mais vont encore tenter de pousser les murs. "On va encore ouvrir quelques dizaines de lits aujourd'hui. On espère pouvoir ouvrir encore dans les jours qui viennent, mais on active maintenant encore plus fortement le soutien et la solidarité des autres régions".

"Déjà, une dizaine de patients sont partis ce week-end en Centre-Val de Loire. 36 partiront tout à l'heure en Bretagne et sans doute une centaine de plus à partir de ce soir ou demain matin vers les autres hôpitaux. Mais dans l'autre sens, notre objectif, c'est aussi d'ouvrir des lits", rappelle le patron de l' ARS en région parisienne.

Des soignants rapatriés de toute la France

Mais pour tous ces futurs malades, il faut aussi des soignants en plus grand nombre. "Et pour ça, on va faire venir des soignants d'autres régions. Parce que l'augmentation que nous avons mise en œuvre en Île-de-France mobilise, sur-mobilise les soignants, donc on a fait appel à ce volontariat. Et aujourd'hui, on va aller chercher ces soignants partout en France pour les rapatrier en Île-de-France et pour qu'ils soient au chevet des malades."