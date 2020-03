Coronavirus : "Nous sommes en guerre, même en Creuse" selon le député Jean-Baptiste Moreau

Pour le moment, seules quatre personnes contaminées par le coronavirus en Creuse selon le dernier bilan des autorités de santé. Pour autant, la Creuse n'est pas à l'abri de l'épidémie de coronavirus, alerte le député (LREM) de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau.

Nous sommes dans une phase exponentielle de développement de la maladie. Rien ne dit que demain on ne va pas avoir aussi une explosion du nombre de cas en Creuse. Respecter le confinement et ne sortir qu'en cas de nécessité est donc absolument vital.

Ne pas céder à la panique

Reprenant les mots du président de la République Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Moreau souligne que "c'est la guerre partout dans le pays". Pour autant, il ne faut pas céder à la panique, selon lui :

J’ai vu un certain nombre de rayons de supermarchés guérétois vides, sans pâtes ou boîtes de conserve. Il faut raison garder, il n’y aura pas de rupture d’approvisionnement.

Il faut être conscient, explique-t-il, que cette épidémie ne touche pas que les personnes âgées et tue aussi des personnes de quarante ou cinquante ans. Néanmoins, le député nuance :

Il ne faut pas s'arrêter de vivre. On a besoin de solidarité, d'aider nos anciens isolés dans les villages, aller faire leurs courses en prenant toutes les précautions pour éviter une contamination.

Deux textes de loi votés en urgence à l'Assemblée nationale

Depuis les annonces du président mardi, Jean-Baptiste Moreau limite ses déplacements lui aussi et vit confiné dans sa ferme à Aulon près de Bénévent-l'Abbaye. Il fait du télétravail. Tous les textes de loi en discussions avant l'épidémie sont repoussés, notamment la réforme des retraites. En revanche, deux textes vont arriver en fin de semaine à l'Assemblée nationale pour faire face à la crise.

Le premier concerne le report du second tour des élections municipales. Le second va détailler les mesures économiques pour accompagner les entreprises en difficulté : "J’invite tous les chefs d’entreprise à regarder sur le site du ministère de l’Économie et des Finances pour en prendre connaissance : chômage partiel, prise en compte de charges, exonération de loyers, d'électricité et d’eau...", détaille-t-il.

Jean-Baptiste Moreau précise que les 577 députés ne seront pas physiquement présents pour voter ces textes de loi : "Ce serait ridicule, dans le contexte actuel. Il y aura seulement une cinquantaine de députés représentatifs de l’Assemblée nationale."