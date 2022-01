Coronavirus : nouveau bond des contaminations en Nouvelle-Aquitaine, les hospitalisations toujours en hausse

Les contaminations au Covid-19 continuent de grimper en Nouvelle-Aquitaine, elles ont même connu un bond la troisième semaine de janvier, selon le dernier bulletin de Santé publique France. Les taux d'incidence et de positivité sont repartis à la hausse, tout comme les hospitalisations liées au coronavirus. Les départements les plus touchés par ces hausses sont les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne et la Gironde.

Nouvelle explosion des contaminations au coronavirus

Cette dernière semaine, plus de 210.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés dans la région, un nombre inégalé depuis le début de l’épidémie. Les taux d’incidence et de positivité sont de nouveau en hausse : le taux d’incidence est désormais supérieur à 3.500 pour 100.000 habitants et le taux de positivité s’élève à 34,8 %. Les 10-20 ans sont les plus touchés, dans cette tranche d'âge, le taux d'incidence dépasse les 7.000 cas pour 100.000 habitants

Les Pyrénées-Atlantiques sont le département où ces hausses sont les plus marquées, le taux d'incidence atteint en moyenne les 4.303 cas pour 100.000 habitants. C'est toujours le département où l'ont se fait le plus tester avec 11% de la population qui a réalisé un dépistage la semaine dernière. Mais c'est aussi là où le plus de tests effectués se révèlent positifs, avec quatre dépistage sur dix qui confirment une contamination au Covid-19.

Les hospitalisations en hausse... mais pas plus de patients soins critiques

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles poursuit sa hausse et dépasse désormais le seuil des 1.000 hospitalisations déclarées. Ce nombre est supérieur au niveau atteint lors de la deuxième vague épidémique avec un maximum de 862 nouvelles hospitalisations rapporté début novembre 2020. Cette hausse est observée dans toutes les tranches d’âge, et plus particulièrement chez les moins de 60 ans ; toutefois, la plupart des admissions en secteur conventionnel concernent toujours des personnes âgées de 60 ans et plus.

En revanche, le nombre de nouvelles admissions en services de soins critiques est relativement stable, restant cependant élevé : 118 pour la troisimèe semaine de janvier contre 109 la semaine précédente. Concernant les patients admis en soins critiques, 47 % étaient âgés de 60 à 79 ans et un quart de 40 à 59 ans.