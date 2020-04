Coronavirus : nouveaux transferts de patients en TGV vers les hôpitaux de Poitou-Charentes

A l'hôpital de Niort, les véhicules du Samu sont arrivés un peu avant 14h30 ce vendredi. A l'intérieur, deux patients atteints du coronavirus, un homme de 64 ans et une femme de 69 ans, immédiatement transférés en unité de réanimation Covid-19.

Deux TGV médicalisés sont partis ce vendredi matin de Paris avec à leur bord une quarantaine de malades pour soulager les hôpitaux d'Ile-de-France. Direction pour l'un de ces trains Angoulême avec arrêt en gare de Poitiers-Futuroscope. Des patients ensuite redirigés vers les hôpitaux de Poitiers (neuf patients), Saintes (un patient) Angoulême (trois patients) ou encore Niort (deux patients).

L'un des TGV est arrivé en gare d'Angoulême ce vendredi - Préfecture de la Charente

Il faut beaucoup de matériel

Niort où, pour la première fois, des soignants de l'hôpital ont participé au transfert depuis Paris. Une équipe de sept personnes est partie dès jeudi soir : deux médecins urgentistes, trois infirmières de réanimation, une infirmière anesthésiste et un ambulancier.

"C'est toute une organisation", explique le docteur Farnam Faranpour, responsable du pole urgences-Samu-Smur du centre hospitalier de Niort. "Il faut beaucoup de matériel pour prendre en charge ces patients lourds qui sont intubés, ventilés. Il fallait le réunir tout en gardant à Niort. Et il faut toujours du matériel en plus, au cas où", explique-t-il. Le CHNDS a fournit une aide, tout comme l'entreprise Atlas qui fait du rapatriement sanitaire privé.

Une équipe de sept personnes du CH de Niort a participé au transfert depuis Paris - Valérie Chauveau CH Nioty

Tout est minuté

Une fois les patients arrivés en réanimation à Niort, le docteur Cécile Bardet peut souffler. "Depuis 6 heures, ça fait long. On finit par avoir chaud, on a soif, on ne respire pas bien sous les masques. Et puis il y a cette tension, tout est minuté sur place", raconte-t-elle. La mission est accomplie. "L'idée c'est que cette partie transport soit la plus sécurisée possible. Toute la logistique de réanimation doit être exportée de façon optimale et ça s'est très bien déroulé", ajoute le Mathieu Violeau médecin urgentiste à Niort pour qui cette expérience est "enrichissante".

13 personnes sont ce vendredi hospitalisées en réanimation à Niort pour une capacité de 18 places.