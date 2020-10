Coronavirus : nouveaux conseils de défense, forces politiques et partenaires sociaux attendus à Matignon

Le président Emmanuel Macron réunira mardi matin un Conseil de défense consacré au Covid-19 avant que le Premier ministre ne reçoive les forces politiques à 17h30 (présidents des deux chambres, les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d’élus), puis les partenaires sociaux à 19h30. Ces deux réunions ont pour but d'évoquer "les durcissements envisagés dans la gestion de la crise sanitaire" du Covid-19, a indiqué Matignon à l'AFP. Le chef de l'Etat réunira mercredi matin un nouveau Conseil de défense consacré à l'épidémie, a annoncé l'exécutif.

Nouvelles mesures de restrictions à l'étude

De nouvelles mesures de restrictions destinées à freiner la propagation de l'épidémie liée au nouveau coronavirus pourraient être décidées. Inimaginable il y a encore 15 jours, l'hypothèse d'un reconfinement semble de plus en plus probable. À l'image du président de la région Grand Est, Jean Rottner, plusieurs élus, médecins et scientifiques affirment que c'est inévitable.

Alors que la France a passé dimanche la barre des 50.000 cas positifs de coronavirus détectés en 24 heures, Emmanuel Macron a reporté ce lundi un déplacement qu'il devait effectuer mardi au Creusot (Saône-et-Loire) sur le nucléaire civil et militaire.

Deux Français sur trois sont déjà soumis à un couvre-feu nocturne. Cela concerne 54 départements en plus de la Polynésie, soit 46 millions de personnes privées de déplacements entre 21H00 et 06H00 du matin.