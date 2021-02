Coronavirus : nouveaux horaires au centre de vaccination de Vauvert

Le centre de Vauvert-Petite Camargue ouvre de nouveaux créneaux grâce à l’augmentation du nombre de doses de vaccin contre le coronavirus livrées par semaine. 150 doses de vaccin AstraZeneca ont ainsi été attribuées au centre, à destination de tous les soignants, pompiers, aides à domiciles, préparateurs en pharmacie, secrétaires médicales, professionnels d’établissements ou de services médico-social ou encore des personnes intervenant auprès de publics vulnérables, de moins de 65 ans.

Dès ce mercredi matin, la vaccination de quarante professionnels a débuté.

Il faut toujours, au préalable, prendre rendez-vous via Doctolib selon les modalités communiquées : https://www.doctolib.fr/.../msp-de-la-petite-camargue. Selon la mairie de Vauvert, des créneaux sont encore disponibles dans les jours à venir.

Depuis le 25 janvier, 318 personnes de 75 ans et plus ainsi que de 50 ans et plus, touchés par les pathologies prises en compte avec une prescription médicale, ont été vaccinées avec du Pfizer.

Passée de 60 doses hebdomadaires à 72, la dotation du centre à partir du mois de mars sera de 144 doses par semaine, permettant ainsi d’ouvrir de nouveaux créneaux à destination des plus vulnérables.

À partir du 22 février, débuteront également les deuxièmes injections.

Les créneaux sur Doctolib ouverts les vendredis dès 9h le seront pour deux semaines, à partir du 26 février.

Pour prendre rendez-vous ou pour toutes questions : www.doctolib.fr ou le numéro régional de réservation au 08.09.54.19.19.

65 médecins et infirmiers de Vauvert et de petite Camargue sont mobilisés sur le centre de vaccination de Vauvert, coordonné par la Maison de Santé de Petite Camargue.